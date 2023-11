Se túl kicsi, se túl nagy

A CCC boltjai és online felülete is tele van a legkülönfélébb gyermek lábbelikkel. Mielőtt az online rendelés mellett döntünk, előtte érdemes elmenni a gyermekünkkel a boltba is, hogy részese legyen a kiválasztási folyamatnak, és felpróbálja a cipőket. Gyermek lábbelik kiválasztásánál az elsődleges szempont az ergonómia és a megfelelő méret megtalálása. Fontos, hogy tartást biztosítson a lábfejnek a bakancs. A lábujjaknak is bőven kell a hely, nem tesz jót a fejlődő lábacskáknak, ha a szűk cipőorr összenyomorgatja az ujjakat. Inkább legyen kicsivel nagyobb a cipő, mivel növésben lévő szervezetről beszélünk, így egy szezon alatt is kinőheti a bakancsot.

Szerencsére a gyermekek őszinték, egyből jelzik, ha valami nem tetszik és nem kényelmes. Egy jól kiválasztott bakancs kényelmes, megfelelően illeszkedik, és nem dörzsöli ki a lábat. Itt jegyeznénk meg, hogy felpróbáláskor mindenképp olyan zoknit adjunk gyermekünkre, amivel majd hordani fogja a megvásárolt terméket.

Forrás: CCC.eu/hu

Sokat kell kibírnia

Ne legyen illúziónk, a kisgyermekek nem kímélik a cipőjüket. Minden pocsolyát megtalálnak, szívesebben használják a cipőjüket fékezésre, mint a féket biciklin, és fociznak benne bármivel a labdán kívül. Ezek miatt is fontos, hogy strapabíró anyagból készüljön, ellenálljon a nedvességnek vagy a sárnak. Ugyanakkor tapadást kell biztosítania nedves vagy csúszós körülmények között is. A gyerek bakancs víztaszító képessége kulcsfontosságú lehet, különböző ápolószerekkel megnövelhetjük a cipők élettartamát, ha kialakítjuk a hidrofób, azaz víztaszító réteget rajta.

Amennyiben hidegebb időszakra vesszük a bakancsot, akkor lényeges szempont lesz a hő megtartása. Érdemes olyan modelleket keresni, amelyek béléssel rendelkeznek, hogy a gyerek lábai ne fagyjanak meg télen. Nagyobb gyerekek esetében preferálhatjuk a fűzős kivitelt, de kis gyerekek esetében a könnyebb fel- és levétel érdekében érdemes tépőzáras vagy cipzáros kivitelben gondolkodni.

Fontos a divat?

Igen, de nem mindenekfelett. Természetesen, ahogy kezdtük is írásunkat, elsődleges szempont a kicsi lábának egészsége, de ne feledkezzünk meg arról, hogy gyermekeinknek fontos, hogy szeressék hordani a bakancsot. Így egy mesehős vagy focilabda grafika garantálja, hogy a bakancsot a belső értéke mellett a külsőségek is vonzóvá teszik a viselőjének. Szülői tapasztalat továbbá, hogy ha megtaláltuk az igazit, ekkor érdemes megvenni ugyanazt a bakancsot nagyobb méretben is. Különösen akkor, ha elhúzódik a dackorszak és gyermekünk ragaszkodik a kedvenc bakancsához.