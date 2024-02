Új autót vettem, és dörgedelmes levelet kaptam a biztosítótól, ha azonnal nem fizetem be az éves díjat, akkor megnézhetem magam, mert megszüntetik a biztosítási szerződésemet. Előző kocsimra ugyanezzel a társasággal kötöttem biztosítást, s ott a legmagasabb kedvezményes fokozatig jutottam, ám a pozitív besorolásomról az adásvétel után harminc napig nem küldte meg az értesítést, mondván, ehhez joga van. Így tehát ha elsőre beijedek, tízezrekkel többet fizetek, mint ami jár feléjük a valóságban. No és ugyanez megismétlődött a cascóval is, ugyanennél a cégnél. Nem nagy ügy, éppen csak elveszítették előttem a hitelüket, s ahol tehetem, elmondom ezt az ismerőseimnek is.