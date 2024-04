A technológia fejlődése gyors ütemben változtatja meg világunkat. Néhány évtizede dédszüleink nem gondolták volna, hogy nemcsak személyesen, hanem mobiltelefonnal, sőt, videóhívással is tudják tartani majd a kapcsolatot. Ma már robotok is segítik az emberek munkáját. Sőt, olyan kávézó is létezik, ahol egy robot hozza ki a kávét.

Az ipari robotokat gyakran alkalmazzák a gyártási folyamatokban, segítségükkel pedig, azt mondják, csökken a hibák lehetősége. Ezenfelül az egészségügyben is használnak robotokat. Úgy érzem, ránk, emberekre új feladat vár: be kell bizonyítanunk, hogy helyt tudunk állni a tökéletes robotok mellett a munka vilá­gában.