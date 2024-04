Házasságunkban kivétel nélkül én vagyok az, aki minden családtagunk, barátunk születés- és névnapjára, vagy épp babalátogatóra kigondolja és beszerzi az ajándékot.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Néha szóvá teszem ezt a férjemnek, aki különösebb lelkiismeret-furdalás nélkül közli, hogy ebben én vagyok a jobb, ne változtassunk a jól bevált gyakorlaton. Végül magam is arra jutok, így viszont az én örömöm nagyobb, amikor látom az ünnepelt az arcán, hogy örül az ajándéknak. Ráadásul az is jó érzés, hogy amíg egy meglepetés kiötlésével bíbelődök, addig fejlődik a kreativitásom. Persze nem mindig lesz telitalálat az ajándék, de legalább az a vád nem érhet, hogy nem is próbálkoztam...