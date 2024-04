Bár évekig csak álomnak tűnt, tavaly sikeresen megszereztem a jogosítványt. A kezdeti nehézségek ellenére ma már egyre jobban megy a vezetés. Azonban másokhoz hasonlóan én is hajlandó vagyok bosszankodni, ha valaki előttem kicsit lassabban megy. Félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy száguldoznék, de azt sem tartom jónak, ha valaki feltartja a forgalmat. A minap például egy hosszú kanyargós útszakaszon kifogtam egy olyan tanuló vezetőt, aki lassabban vezetett a kelleténél, előzés hiányában pedig több sofőrt, köztük engem is feltartott. A kezdeti bosszankodásom azonban gyorsan tovaszállt, amikor emlékeztettem magam arra, hogy én is így kezdtem...

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció