A brazilok titka

Ugyan ki ne irigyelné a napsütötte brazil tengerpartok feszes fenekű lányait, akik csoki bőrükkel szinte mindenkit elvarázsolnak. Talán nem is gondolnánk, de borzasztó egyszerű trükköt használnak nap mint nap. Amikor kimennek a strandra, azonnal nedves homokkal masszírozzák be a testüket, amivel nemcsak a vérkeringésüket élénkítik, hanem az elhalt hámsejtektől is megszabadulnak napozás előtt. Szerencsére ma már nem csupán a tengerparton juthatunk hozzá homokhoz: kiváló, homokszemekkel dúsított bőrradírok vásárolhatók a drogériákban. Ezután, ha szeretnénk követni a brazil nők szokásait, a legjobb, ha kókuszolajat kenünk magunkra. Ez a természetes zsiradék ugyanis azonnal bársonyossá teszi a bőrt, ráadásul fényvédő hatással is rendelkezik.

Az olaszok az olívaolajra esküsznek

Az olasz nők pontosan tudják, hogy az olívaolaj a bőrükre kenve is nagyon egészséges, ugyanis nagy mennyiségben tartalmaz antioxidánsokat, E-vitamint, klorofillt, karotin-származékokat és polifenolokat is, amelyek mind képesek szembeszállni az öregedést felgyorsító szabadgyökökkel szemben. Ettől függetlenül nem árt, ha észben tartjuk: az olasz nők sokkal jobban hozzászoktak a napsütéshez, mint mi, vagyis ha érzékeny a bőrünk, az olívaolaj sajnos nem nyújt elég védelmet. Napozás utáni bőrápolásra viszont tökéletes, hiszen az extra szűz olívaolaj egyik legjobb természetes testápoló.

A francia trükk: napozás után levendulavíz

A Riviérán élő hölgyek a répában található béta-karotinra esküsznek, amely bizonyítottan csodás bronzos árnyalatot garantál. A francia nőknek azonban van még egy nagy trükkjük. Napozás után, hogy csökkentsék a nap okozta leégést és kiszáradást, szinte azonnal levendulavízzel fújják le a testüket, és így elkerülik a hámlást.

A spanyolok és a görögök a hajat is védik

A mediterrán országokban élő nőknek különösen oda kell figyelniük a hajápolásra, mert a sok és erős napsütés szárazzá és töredezetté teheti a hajukat. A spanyol nők ezért hetente egyszer ápoló pakolást készítenek. Két tojásfehérjét kemény habbá vernek, ezt kenik a nedves hajukra. Törölközőt raknak rá, majd 10 perc múlva átsamponozzák, végül langyos vízzel leöblítik. A görög hölgyek egy másik praktikát használnak a fürtjeik felfrissítésére. 3-4 rozmaringágat forró vízbe dobnak. Kihűtik, és ezzel a csodálatos illatú folyadékkal öblítik le a hajukat mosás után.

Nemcsak a csodás bőrszín megőrzésében, hanem a fogyásban is szuper segítség lehet a béta-karotin, az A-vitamin elővitaminja. Ez az anyag erőteljes antioxidáns: egyrészt segít megelőzni a bőr idő előtti öregedését, másrészt az immunrendszer működését és a zsírbontás gyorsítását is segíti.

Nemcsak a csodás bőrszín megőrzésében, hanem a fogyásban is szuper segítség lehet a béta-karotin

Forrás: Shutterstock

Miben található karotin?

Minden élénk színű zöldség és gyümölcs bővelkedik benne, főként a narancsszínben pompázók. Különösen sok van belőle a sárgarépában, a sárgadinnyében, a sárgabarackban és a sütőtökben.

Barna bőr koktél

Gyümölcscentrifugában csavarjuk ki 10 dkg sárgarépa és 10 dkg sárgadinnye levét, keverjük össze, öntsük fel fél deci vízzel, és tegyünk bele két jégkockát.

