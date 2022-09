Az újrafüvesítés első lépése: a talaj-előkészítés

Gereblyével vagy gyepszellőztetővel távolítsuk el az elhalt, illetve rothadó fűszálakat, hogy megakadályozzuk a gombásodást, a penészedést és a baktériumok elterjedését az újrafüvesítés idején. A gyepszellőztetés során a talaj is fellazul, ami segíti majd a gyeptrágya felszívódását, és a csapadék is jobban be tud szivárogni a talajba. A műveletet évente két alkalommal javasolt elvégezni – de ősszel mindenképpen szükséges.

Jöhet a vetés, trágyázás

A fűmagok dobozán feltüntetett legfontosabb értékmérő a csíraképesség, megmutatja, hogy az elvetett magok hány százalékából fejlődik növény. Ősszel alacsonyabb nitrogén-, viszont magasabb káliumtartalmú gyeptrágyát szórjunk ki. A többrétegű bevonattal ellátott termék lassabban bomlik le, és heteken keresztül biztosítja a téli felkészüléshez szükséges tápanyagot, de vegyük figyelembe, hogy október végére a napsütéses órák száma jelentősen csökken, és a fű ezután már nem tudja hasznosítani a trágyát. A környezettudatos kertbarátok kizárólag növényi alkotóelemeket tartalmazó organikus gyeptrágyákat is választhatnak.

Végül: öntözés és nyírás

A kerti szezon vége felé közeledve egyre kevesebbet kell locsolni, hiszen ilyenkor gyakrabban esik az eső, és eleve párás a levegő. Azt se feledjük, hogy a friss fű 60-80% vizet tartalmaz, így a hideg időjárástól fagykárokat szenvedhet. Nyíráskor a nyári 10 cm-es fűmagasságról fokozatosan álljunk át 5 cm-re. Ha ennél rövidebbre vágjuk a gyepet, nem tud jól fejlődni, ha pedig hosszabbra hagyjuk, könnyebben elfagy. Ősszel mindig gyűjtsük össze a nyesedéket, mert a csapadéktól átnedvesedő mulcsréteg elősegíti a gombásodást. 10 fokos talajhőmérséklet alatt szüntessük be a fűnyírást.