Nem tett jót a hideg a Szolnok környéki gyümölcsösökben

Az utóbbi napok fagyos hajnalai nem tettek jót a korai virágzású gyümölcsöknek. Csütörtökre virradóan is országszerte fagypont alatti hőmérsékleteket mértek, többfelé mínusz tíz foknál is fagyosabb volt a hajnal. Virágzásban a kajszibarack tart legelőrébb, így a fagy is ezt a gyümölcsöt érintette legrosszabbul megyénkben.

Demény István Szolnok külterületén lévő kertjében is kivirágoztak már a barackfák.

– A kajszibarackokat sajnos elkapta a fagy. A szabad, védetlen területen álló egyedek virágainak csak körülbelül tíz százaléka maradt meg – számolt be róla a napokban is gyümölcsösében munkálkodó kerttulajdonos.

– A Holt-Tisza partjához közel álló fák viszont megúszták a hideget, ott érződött a víz melegítő hatása. Az őszibarackom is teljes virágzásban van, de egyelőre úgy néz ki, átvészelte a fagyot, a virágok nem hullottak le, és élénk színűek. Az egyéb fáim, az alma, szilva, cseresznye, még nem voltak olyan filológiai állapotban, hogy károsodjanak. A szilva még most kezd virágozni, a körte termőrügyei is most piroslanak – sorolta Demény István.

– Az eprek még nincsenek olyan állapotban, hogy ne bírják a hideget, azok még később virágzanak, most szedtem le róluk a száraz és az elfagyott leveleket.

Nagykörű gyümölcsöseit sem kerülték el a mínuszok. Mint Makk Károly is mondta, hidegek voltak az elmúlt éjszakák, a fagy a sárgabarackot biztosan károsította. Hogy mennyire, az majd még később derül ki. A gazdálkodó addig nem is szívesen nézegeti, hogy mennyi lehet a kár.

Rimóczi Dénes viszont megvallotta, a két kertben nála a sárgabarackot elvitte teljesen a fagy, a virágszirmok lehullottak, a bibe bebarnult.

– Csak abban bízhatunk, hogy ami most még bimbó, abból lesz valamennyi termés – adott hangot reményének. – A cseresznye még rügyben van, így az nem károsodott, ahogy egyelőre a szilva sem.

Serfőző Imre, a szolnoki Bereczki Máté Gazdakör elnöke arról számolt be, hogy van olyan szőlőfajta, aminél a metszést követően a nedvkeringés sem indult meg, vagyis nem könnyezik. Arra is felhívja a figyelmet, hogy kajszibarackból Magyarországon 461 fajta van, ami három hónapos érési különbséget is produkál.

Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke is azt vallja, korai még azt elemezni, mekkora kárt okozott a fagy, ehhez kell még pár hét.

– A kárt füstöléssel, locsolással még ki lehetett védeni, ahol felkészültek a fagyra a gazdák – mutatott rá.

– Negatív hatásokkal azonban számolni kell. A kajszi és az őszibarack a legérintettebb, ezek virágzása ugyanis pont egybeesik ezekkel a hideg napokkal. A fagyzugos helyeken akár hetven-nyolcvan százalékos is lehet a károsodás mértéke.

A megyei NAK-elnök azt is hozzátette, hosszabb távon a gazdáknak fel kell készülniük a klímaváltozásra a megfelelő fajta-összeállítással.