Problémái vannak az értékesítéssel a Szolnok környéki termelőknek

A koronavírus-járvány miatti korlátozások érzékenyen érintik megyénk kistermelőit. A piacok forgalma csökken, vásárok, rendezvények elmaradnak és az időjárás sem fogadja idén kegyeibe a mezőgazdaságot.

Kiss Lajosné Éva nagykörűi kistermelő elmondta, hogy raktárra termelnek.

– Megállt a piac, de közben készülünk, vannak időszakos termékek, amit csinálni kell, a szörpjeink közül az orgonaszörpnek, fenyőrügy szörpnek most van az ideje. A fenyőrügy gyógynövény, köhögésre használható és hamarosan elérhető lesz a kínálatunkban. Nekünk fontosak a vásárok, de egyelőre nagyobb rendezvények augusztusig nincsenek – sorolja Kiss Lajosné.

– Házhoz szállítással próbálkoztunk, a szolnoki agórás piac, ahol jelen szoktunk lenni, most elérhető online. Áprilisban vittem be a megrendelőinkhez Szolnokra mentaszörpöt, csokis meggylekvárt. A zöld krémeinket, spenót, sóska nagyon szeretik tésztákhoz. A szilvalekvár hála Istennek szinte elfogyott, túl sok nem maradt tavalyról – meséli. Sok szabadideje nem maradt, mondja amikor arra került a szó, hogy mivel tölti az idejét.

– Szájmaszkokat készítettem a helyi idősek otthonának, ahol részmunkaidősként dolgozom.

Lakatos László csataszögi méhész-gyümölcstermesztő. Számára még most fog kezdődni a szezon, közel 150 méhcsaláddal méhészkedik és cseresznyést művel.

– Tavalyról csak kevés mézem maradt, azt az állandó vevőimnek tartom fönn és készülünk az idényre – kezdi.

– Az idei év nem túl jó előjelekkel indul a méhész szakma részére. Az akácvirágzást tönkretette a fagy, idén nem lesz akácméz. Repcéből legjobb esetben is közepes termés várható az aszály miatt, ez a méz mennyiségére is hatással van. A hírek szerint sokan abbahagyták a méhészkedést, több ezer méhcsaláddal van kevesebb. Számomra ez szerelem és a cseresznyés is megsínylené, hiszen a méheim biztosítják a beporzást, nem csak a saját gyümölcsfáimnak – hozzáteszi még, hogy méhlegelőt vetnek, ami 45-50 nap múlva virágzik, hogy biztosítsák a méheknek az időjárás miatt kieső táplálékot.

– Készülünk a gyümölcsidényre is. Ebben az évben nem várhatók az eddig szokásos külföldi felvásárlók. Tavaly sokat szállítottam ki házhoz Szolnokon és Budapesten is. Várhatóan most sok gazda ezzel fog próbálkozni, úgyhogy érdemes lesz odafigyelni a minőségre – avat be a terveibe.

Pozderka Roland őstermelő közgazdász diplomája megszerzése után állt be a szülei gazdaságába. A szandaszőlősi Eperszigeten javában tart a fóliás eper értékesítése.

– A föld mellől adjuk el, hozzánk kijönnek a vásárlók, de bevásárlóközösségeknek Tatabányára, Komáromba, de Győrbe is szállítunk előrendelésre. Budapesten eddig jó értékesítési lehetőség volt irodaházakban, de ez most a világjárvány miatt megállt – részletezte Roland

– Nekünk folyamatosan el kell adni az eprünket, ahogy érik. A fóliás eper után hamarosan érik a szabadföldi is. Lesz szedd magad akciónk, amikor a vásárló ér hozzá elsőnek és utoljára a gyümölcshöz. Ez is szempont lehet a mostani időszakban. A gyümölcs most nagy előny, nagyon keresik, jó lehetőségeink vannak eladni.