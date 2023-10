Két korábbi barátnőm között már láttam elszabadult indulatokat és ha lehet, többé nem szeretnék egy ilyen háború középpontjában állni. Azt tetszik, hogy harcolnak értem a lányok és bírom az amazonokat is. Ez a kis civakodás még nem lépte át azt a határt, ami már elfogadhatatlan, ezért nem is fogtam egyikőjük pártját sem és nem is estek ki a szívemből.

Annyi biztos, hogy egyiküket sem haragítanám magamra szívesen