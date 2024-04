A repülőgép olyan erővel csapódott a földbe, hogy az utastérhez hosszú ideig nem is fértek hozzá, a roncsot munkagépekkel ásták ki a földből. A gép utasainak esélyük sem volt, hogy túléljék a zuhanást. A repülőn egy idősebb és egy fiatalabb férfi utazott, a gép Tökölről szállt fel utolsó útjára.

Mint azóta kiderült, a gép pilótája egy elismert egyetemi tanár és cégvezető, Magyari József volt, aki 2013–2014-ben szingapúri magyar nagykövet volt, jelenleg több energetikai cég vezetője és a kisrepülő tulajdonosa is.

Fiatal kora óta szenvedélye és hobbija volt a repülés, a repüléstörténet és minden ezzel kapcsolatos tudományág. A férfi önmagáról írt bemutatkozásában is kihangsúlyozta, hogy imádja a repülést, mint később kiderült, nemcsak elméletben, hanem gyakorlatban is.

A környéken élő szemtanúk elmondták, hogy jó ideje szinte minden hétvégén látták őt repülni a környéken, ahol kisgépével gyakorolt, gyakran még műrepülő-figurákat is csinált. Többek szerint egy ilyennel próbálkozott azon a tragikus szombat délelőttön is, amikor azonban nem sikerült kijönnie az egyik mutatvány bonyolult fordulatából.

Az is kiderült, hogy a pilóta által vezetett gép nem akárkié volt:

a lezuhant gép lajstromjele megegyezik a neves magyar pilóta, Besenyei Péter korábbi gépének lajstromjelével. Ezt a gépet azonban Besenyei már évekkel korábban eladta, vélhetően ekkor vette meg mostani tulajdonosa.

Sok szakmabeli azt is pletykálja, hogy a magyar klasszis pilóta a most tragikus véget ért géppel többször is versenyzett a híres Red Bull légi parádékon, a gép festése a becsapódáskor is ezeket viselte – írja a Ripost.

Azt azonban egyelőre még nem lehet pontosan tudni, hogyan történt a baleset. Nehezíti a nyomozást, hogy

az ilyen repülőgépeken nem előírás, hogy legyen adatrögzítő, így a szakértői vélemény szerint feltehetően azon sem volt, amely szombaton lezuhant Ráckeresztúrnál.

Egyelőre tehát az is csak feltételezés, hogy az 1998-ban gyártott műrepülő szinte függőlegesen, 300 kilométer/óra sebességgel csapódhatott a földbe – írja a Világgazdaság.

A rendőrség beszámolója szerint a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központba szombat délelőtt érkezett bejelentés arról, hogy Martonvásár és Ráckeresztúr között egy sportrepülőgép eltűnt a radarképről.

A gép roncsait a rendőrök mezőgazdasági területen találták meg, a helyszínre mentőautók és mentőhelikopter is érkezett. A baleset következtében a légi járműben utazó két férfi a helyszínen meghalt, a rendőrség pedig büntetőeljárás keretében kezdte vizsgálni a baleset körülményeit.