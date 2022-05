Magyar innovációkat és az üvegművészetet népszerűsítik Az üveg nemzetközi éve hazai programjai, az érdeklődők Budapesten, Szentendrén, Pannonhalmán és Győrben is sokszínű tárlatokon, szakmai konferenciákon, valamint workshopokon vehetnek részt – közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.

Nemzetközi szakmai összefogás eredményeként az ENSZ 75. Közgyűlése a 2022-es évet Az üveg nemzetközi évének nyilvánította. Hazánkban is egész évben kortárs művészeti és gyűjteményi kiállítások, szakmai konferenciák és workshopok mutatják be a magyar üvegművészet múltját, jelenét és jövőjét. A hazai tematikus év sajtótájékoztatóval egybekötött hivatalos magyarországi megnyitóját szerdán a Magyar Zene Házában rendezték meg – olvasható a közleményben.

Érdeklődők a Műcsarnok Közös tér című kiállításának üvegművészeti részlegén 2022. május 18-án.

Forrás: MTI/Illyés Tibor

Mint írják, szeptember 4-ig látogatható a II. Ipar- és Tervezőművészeti Nemzeti Szalon, amelynek központi témája az Az üveg nemzetközi éve. A Közös tér címen több mint 310 kiállítót és 470 kiállítási tárgyat bemutató szalon a kortárs üvegművészeti munkái mellett a magyar üvegművészek innovációit tárja közönség elé. Ilyen például Veress Zoltán (1901-1965) és Suha Zoltán (1932-) vegyészek közös szabadalma, a fátyolüveg, vagy Báthory Júllia (1901-2000) Munkácsy-díjas üvegművész többtónusú, plasztikus mélyhomokfújás technikájával létrejöttt új műfaj. A Stúdióüveg Mozgalommal szinte egy időben, 1962-ben hozta létre azt a kísérleti üvegolvasztó kemencét a Török Pál utcai üvegműves szak alagsorában, amely a hazai gyári, ipari hutai kidolgozás mellett páratlan lehetőséget adott a meleg üvegben történő kísérletező munkára.

A közlemény felidézi, hogy a GlasSpring, a kortárs magyar üvegművészet tavaszi tárlata a Kiskép Galéria szervezésében, a Klebelsberg Kulturkúriában, Koós Ágnes kurátori válogatásában mutatja be ötven magyar, nemzetközileg is aktív magyar művész üvegalkotásait, miközben a hatvan évvel ezelőtt indult Nemzetközi Stúdióüveg Mozgalom kortárs pozícióját is felrajzolja.

Szentendrén a Ferenczy Múzeumban Üveg hat főre címmel május 29-ig látogatható hat nemzetközi elismertségű üvegművész (Borkovics Péter, Hegyvári Bernadett, László Kyra, Melcher Mihály, Sipos Balázs és Smetana Ágnes) kiállítása autonóm értékű képekkel és plasztikákkal.

Borkovics Péter Amorf című alkotása a Műcsarnok Közös tér című kiállításának üvegművészeti részlegén 2022. május 18-án.

Forrás: MTI/Illyés Tibor

A tájékoztatás szerint Pannonhalmán az érdeklődők a Hefter Galéria és Stúdióban láthatják a magyar és nemzetközi üvegművészet több mint 50 kortárs képviselőjét bemutató Fény.tér című állandó kiállítását.

A következő hónapokban rendezik meg az üvegművészet fontos állomásait a 18. századtól a múlt század végéig áttekintő kiállítást a Kiskép Galéria és Koós Ágnes kurátor szervezésében a De la Motte-Beer Palotában; valamint a Magyar Üvegművészek Társaságának történetét bemutató tárlatot a győri Rómer Házban. Az őszi Art Market Budapesten pedig nemzetközi galeristák és művészek bevonásával szakmai szereplők először vitatják meg az üveg képzőművészeti műfajok között betöltött szerepét. A Bohus-Lugossy Alapítvány a 360 Design Budapest kiállítás partnereként nemzetközi üveg design kiállítással zárja a 2022-es Üveg Nemzetközi Évét – emlékeztet a közlemény.

A tematikus év hazai szervező partnere a Bohus-Lugossy Alapítvány a Kortárs Üvegművészetért, kiemelt támogatói többek között az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Miniszterelnökség, valamint a Magyar Művészeti Akadémia.

Bővebb információk a programokról a www.uvegeve2022.hu weboldalon találhatók – áll az összegzésben.

Borítókép: Nagy Ádám, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) iparági stratégiákért és szabályozásért felelős helyettes államtitkára beszédet mond az Üveg Nemzetközi Éve sajtótájékoztatóval egybekötött hivatalos magyarországi megnyitóján a Magyar Zene Házában 2022. május 18-án. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd