Karapan­csev Kristóf már egészen korán felismerte, a zene az ő útja. Eleinte hobbiként kezelte, később szakmai ismeretekkel mélyítette tudását.

– Hét-nyolc éves koromban kezdtem zenélni. Furulyáztam is, de sajnos egy kisebb balesetben elvesztettem az első két fogamat. Ezután trombitán tanultam, majd rájöttem, hogy énekelni is nagyon szeretek – mondta a fiatal énekes. Hozzátette, kezdetben otthon gyakorolt, ilyen módon képezte a hangját. Időközben pedig gitározni és zongorázni is megtanult.

– Sokáig csak csöndesnek nem nevezhető magányomban igyekeztem utánozni a példaképeim énekhangját – részletezte mosolyogva. Elmondása szerint Freddie Mercury, Michael Jackson és a Linkin Park énekese, Chester Bennington óriási hatással voltak rá zeneileg.

A fiatalember Mezőtúron járt gimnáziumba. Társaival zenekart is alapított, de a továbbtanulás miatt feloszlottak. A végzős éve előtt átjelentkezett a budapesti Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskolába, majd külföldön mélyítette tudását.

– Egy stuttgarti zenei egyetemen folytattam a tanulmányaimat, ami elképesztő tapasztalás volt számomra – részletezte Karapancsev Kristóf.

A zenész trombitaművész-tanárként végzett.

– Nagyon sokat köszönhetek ennek a hangszernek. A felvételi előtt öt-hat órákat gyakoroltam rajta, a tanulmányaim alatt ez a szám három, négyre csökkent. Sokféle technikát tanultunk, amivel hatékonyabban szólaltatható meg, ugyanis a trombita komoly fizikai munkát is igényel – részletezte a fiatalember. Hozzátette, mindazt az alázatot és kitartást, amit a zenétől kapott, az élet minden területén kamatoztatni tudja.

Az egyetem után kezdte zenei és dalszerzői karrierjét építeni.

– Megesett, hogy nem voltam biztos a döntés helyességében, nem láttam, hogy előre lépnék. A műsorba való jelentkezés lehetősége is pont egy ilyen borongósabb időszakban talált rám. Igaz, a család bátorítása nagyon kellett, hogy belevágjak – vallotta meg az énekes.

Az első válogatókra az esélytelenek nyugalmával indult, csak akkor hitte el igazán, mi történik vele, amikor bekerült a műsorba.

Karapancsev Kristóf a Sztárban Sztár leszek műsorban énekel

Forrás: TV2

– Remek lehetőség, ami sokat formál rajtam. A próbákon igyekszem mindent kihozni magamból, amit csak lehet, a színpadon szintén. Mielőtt felmegyek, mindig hagyok magamnak egy kis időt, hogy teljesen átszellemüljek. Behunyom a szemem, és amikor ismét kinyitom, már az adott előadó vagyok – árulta el Karapancsev Kristóf.

Hozzátette, Tina Turnert megformálni igazi kihívás volt.

– Férfiként nőt utánozni komoly feladat. Törekedtem arra, hogy ne paródiába csapjon át az egész. Két hétig gyakoroltam a hangokat, a mozgást és a mimikát. A legérdekesebb rész a magassarkúban sétálás volt, bevallom, végig attól rettegtem, nehogy elessek – idézte fel mosolyogva.

Azóta alakított már morcos rappert is, és bízik abban, hogy más nagyszerű előadók bőrébe is belebújhat még.

– Elképesztően sok pozitív visszajelzést kapok. Az emberek rajongása, szeretete nagyon sokat jelent nekem. Komoly erőforrás, amiből merítek a műsor alatt – mondta.