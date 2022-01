A téli hideg, amikor sokat fúj a szél, és hó vagy jeges eső esik, az emberek bőrét is megviseli. Kiszárad, és ugyanúgy igényli a vitaminpótlást, mint ahogy az egész szervezet

– magyarázta Csörgő Zsuzsanna mesterkozmetikus. – Általában azért fordulnak hozzánk a kuncsaftok, hogy visszanyerjék bőrük frissességét, amire zsírosabb, testesebb krémeket alkalmazunk. Ekkorra tehető az az időszak is, amikor igyekszünk helyreállítani a nyári leégések okozta károsodásokat, pigmentfoltokat, ráncokat. Szintén speciálisan a téli szezonra jellemző a sípályán történő leégés. Ezt fényvédővel, téli védőkrémmel és szőlőzsírral lehet kiküszöbölni. A száj is képes fájdalmasan leégni vagy lehámlani. Ez ellen fejlesztették ki a kétvégű, speciális szőlőzsírokat, amelyek táplálják a szájat, és fényvédő anyag is van bennük.