A süllő a horgászok körében igen sokra tartott ragadozó, mely hazánk nagyobb folyóiban és tavaiban egyaránt fellelhető. A tiszafüredi Tóth Ferenc több éves sporthorgász tapasztalattal rendelkezik. A hetekben számtalan hatalmas fogása volt, a tiszaörvényi szakasznál három óriási példánnyal is sikerrel megküzdött.

Tóth Ferenc pergetve fogta ki a halakat

Forrás: Beküldött fotó

– Egy öt és két hét kiló körüli halat fogtam, melyeket azonnal vissza is engedtem a folyóba – mesélte Tóth Ferenc sporthorgász. – Az áradó víz miatt sajnos elég kevés időt tudunk pergetni a Tiszán, de mikor végre jó lett a víz, egy percet sem hagytunk ki, aminek meg is lett az eredménye. Ottlétünk során számtalan szebbnél szebb süllővel találkoztunk. Pergetési technikát alkalmaztam, ami azt jelenti, hogy egy műhal segítségével cserkésztem be a süllőket.