Aki horgászik, az gyakran találkozhat halőrökkel a vízparton. Akitől idegen a pecázás, az is tud annyit munkájukról, hogy ők azok, akik lefülelik az orvhorgászokat. Ez igaz is, de ezen kívül más egyéb tennivaló is az ő feladatkörükbe tartozik. Vajon mik ezek? A rapsicok, tilosban járó halfogók fülön csípése sem egyszerű művelet, még akkor is, ha ma már modern eszközök is segítik a halak őrzőit. Egy ilyen akció nem is mindig teljesen veszélytelen, mint arról Planicska Ferenc halőrzési vezető is mesél a Szoljon.hu podcastjében.

A szakember autószerelői pályáját cserélte fel erre a munkára, ahol nap mint nap élvezheti a természet közelségét. És mivel nem most kezdte pályafutását, számos izgalmas történetről mesélt Kovács Berta újságírónak.