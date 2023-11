– Mi az az általános probléma, leggyakoribb kérdés, amivel egy nőgyógyászt felkeresnek a hölgyek?

– Nem olyan egyszerű ez a kérdés, nagyon szerte ágazóak a kérdések, problémák, hiszen a szülészet-nőgyógyászat egy nagyon komplex szakág. Sok terület létezik ugyanis ezen belül, amely fiatalkortól egészen az idős korig érinti a hölgyeket.

– Kezdjük akkor az elején, a gyerek-nőgyógyászattal...

Ez azért fontos kérdés, mert a nőgyógyászok csak egy külön vizsgával végezhetnek gyerek-nőgyógyászati vizsgálatokat. Személy szerint én ezt nem végzem, de Szolnokon van néhány kolléga, aki igen. Én később találkozom a hölgyekkel, általában az első fogamzásgátláskor...

– Ez egy nagyon fontos kérdés nálunk, nőknél. Mit kell erről tudni?

– Manapság nagyon széles e témában a paletta, vannak különböző gyógyszerek és fizikai eszközök erre. Utóbbiakkal kapcsolatban még ma is vannak tévhitek. De a gyógyszerekkel kapcsolatban is felmerül a szokásos kérdés, az elhízás. Régen valóban lehetett ilyen hatása a gyógyszereknek, de ma már nem feltétlenül igaz ez. Természetesen nagyon körültekintőnek kell lennie a szakembernek, fontos, hogy a fogamzásgátlás mindig legyen személyre szabott, testalkattól, esetleges betegségektől függően történjen ez meg. Ettől függetlenül az lenne jó, ha nem csak ezért érkeznének a nőgyógyászhoz a páciensek. A szexuálisan aktív hölgyeknek javasolt évente ellenőriztetni az állapotukat. Kiemelném, hogy ez ne csupán a citológiai vizsgálatot jelentsen, hanem kérjenek komplex vizsgálatot, ami egyéb esetleges problémákra is fényt deríthet.

– Sokszor hallani, hogy a hölgyek nem szívesen mennek férfihez, inkább női nőgyógyászt választanak. Valóban így van?

– Általában ebben sokat jelent az első élmény. Nagyon fontos az emberség, a segíteni akarás a legfontosabb, így tulajdonképpen nem lehet különbség. Van, aki az egyikre, van, aki a másikra esküszik.

– Az alapvető szűréseken kívül mikor kell szakemberhez fordulnunk?

– Gyakoriak a menstruációs zavarok, különböző folyásos problémák. Egyre több sajnos a meddő pár, nehezen jön össze a baba, akiknek érdemes szakemberhez fordulni. És sok mostanában az úgynevezett slágerdiagnózis, mint például az endometriózis és a policisztás ovárium szindróma is.

– Mit gondol, miért egyre gyakoribb a meddőség manapság?

Nagyon összetett ez a dolog. A nők kitolják az első gyerekvállalást, de nemcsak a hölgyeken múlik, hiszen az is tény, hogy a férfiak spermaminősége az elmúlt 10-15 évben sokat romlott. Mindezek megoldására sokat tehetnek maguk a férfiak és nők is.

– Beszéljük kicsit a mellek egészségéről is. Emlővizsgálatot végeznek a nőgyógyászok?

– Igen, bár Magyarországon kicsit más a folyamat, mint külföldön. Nálunk, ha van egy diagnózis és műtétre van szükség, azt a sebész végzi. De a szűrésben nagy felelősségük van a nőgyógyászoknak.

– De biztos vannak olyan hölgyek, akik most azt mondják, hogy az ő orvosuk nem szokta megvizsgálni őket ilyen tekintetben.

– Ez szomorú tény, de én is gyakran tapasztalom ezt. Kérni kell! Hozzátartozik ehhez, hogy sajnos a hölgyek többsége nem tudja, hogyan kell mellvizsgálatot végezni magukon. Én Erdélyből származom, ahol a védőnők, a háziorvosok ezt megmutatják, megtanítják a 13 év körüli lányoknak a folyamatot.

– Hogyan kell ezt végezni?

– Az erre alkalmas idő a menstruáció utáni 3-4. nap. Tükör előtt kell vizsgálni, ami azért fontos, mert sokszor, ha baj van, asszimetria mutatkozik a melleken. Legtöbbször a felső részből, a hónaljhoz közeli részből indul a daganat. Méretét tekintve a daganat lehet kisebb és nagyobb is.

– Mi történik, ha felmerül a gyanú az orvosban is?

– Jó pár éve elérhető a kontrasztanyagos mammográfia, ami pontosabb, és persze mindenképp a biopszia ad teljes és biztos képet. Ha igazolódik a daganat jelenléte, akkor onkológus és sebész veszi át a beteget.

– Ha egészségesek vagyunk, de tartunk a daganattól, mit tehetünk magunkért?

– Az étrend mindenben nagyon fontos. Az elkerülésre persze nem garancia, de segíthet. Vannak konkrét ételek, melyek jótékonyak. A női szervezetnél kiemelném a tejsavbaktériumokban gazdag étrendet, a vörösáfonyát és például a szóját. Jó tudni, hogy gyakoribb a melldaganat azoknál gyakoribb, akik nagyon korán kezdenek menstruálni, illetve akiknél későn jelentkezik a változókor. Az elhízás, a gyermektelenség, ha nem szül gyereket valaki, a lombikprogramokban használt szerek is gyakoribbá tehetik a melldaganat megjelenését.

– És szóljunk pár szót az idősebb korosztályt érintő menopauzáról is...

– A mai világban korábban érnek a lányok. Ez magával hozza azt is, hogy hamarabb lépnek változókorba ezek a lányok. A menopauzától sokan is félnek ettől. Magyarországon ez is egy tabutéma sajnos, az érintett hölgyek egy része nehezen beszél ezekről az állapotokról. Az elkerülhetetlen folyamatban, a könnyebb megélés érdekében vannak módszerek, amelyek segítenek, így például az intimtorna.

