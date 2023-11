A Fiatal Családosok Klubja Kunszentmárton Alapítványa ahogy az elmúlt évben, úgy idén is megszervezte Márton nap ünnepét a tiszazugi városban. Ahogy a szervezet közösségi oldalán beszámoltak összeállt az élőkép, pénteken a templom körüli lampionos felvonulást is megtartották. A Szent Márton történet köré számos program szerveződött az elmúlt napokban, kézműves foglalkozásokat, előadásokat is tartottak, melyek mind a szülővároshoz kötődést erősítették.