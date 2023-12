Elsőként Menyhárt Gergő, a kommunikációs bizottság vezetője vázolta a jövőbeni terveket, többek között a más települések diáktanács tagjaival történő kapcsolatfelvétel ötletét.

– A bizottságunkon belül egy PR-munkacsoportot szeretnénk felállítani, amely a diáktanács közösségi oldalainak kezelésével foglalkozna, ezzel biztosítva a folyamatos aktivitást ezeken a platformokon – kezdte a bizottság vezetője.

– Emellett szeretnénk együttműködést kiépíteni más városok diákönkormányzataival. Tavaly helybeli diákok látogathattak Szolnok lengyelországi testvérvárosába, Bielsko-Białába, most pedig azt tervezzük, hogy jövőre a Tiszavirág Fesztivál idején mi látnánk vendégül lengyel fiatalokat. Mindemellett arra is gondoltunk, hogy jó ötlet lehetne, ha egy-egy diák mondjuk egy délelőttre bepillanthatna egy másik iskolában zajló munkába, így akár különféle szakmákat is megismerhetnének – mondta Menyhárt Gergő.

Ezután a szociális és kulturális bizottság elnöke, Petrován Edina kapott szót.

– Egy kreatív délután keretein belül érzékenyítő rajzoktatást, vagy kreatív foglalkoztatást szeretnénk tartani a Kamasz-tanyán az ott gondozott felnőttek és gyerekek részére – ismertette az elképzelést.

– Ábrahám Lara diáktársunk kezdeményezésére évekkel ezelőtt adománygyűjtés kezdődött a csenyétei gyerekek részére. Lara most felnőttek segítségével egy alapítványt szeretne létrehozni, Egy Mosoly Százat Csinál névvel, kezdeményezését pedig mi is támogatjuk. Szolnok 2025-ben ünnepli fennállásának 950 éves évfordulóját. Ehhez kapcsolódva az önkormányzat által minden évben kiírt „Szeretem Szolnokot” pályázaton belül szeretnénk külön diák és felnőtt kategóriát bevezetni. A Szolnokon található óvodák néhány tagintézményében 2024 tavaszán ismét szeretnénk Tojásvadászatot rendezni a kicsiknek. Mindezek mellett együttműködésre törekszünk a Tiszapart Mozival, hogy kéthavonta filmes Quiz Night délutánokat szervezhessünk középiskolás fiataloknak. Szőllősi Kata diákpolgármester és Barabás Botond színházvezető között is egyeztetés kezdődött, mivel szeretnénk, ha a fiatalok kedvezményesebb áron kaphatnának diákbérletet , valamint a színészet iránt érdeklődő fiataloknak szakköri foglalkozásokat tudna tartani a színház – emelte ki Petrován Edina .

A Környezetvédelmi és városfejlesztési bizottság elnöke, Szabó Imre Máté is fontos elképzeléseket ismertetett.

– Tovább folytatnánk Albert László egykori diákpolgármester ötletét, a „Fogadj örökbe egy játszóteret” programot – mondta Szabó Imre Máté.

– Télen madáretetőket helyezhetnének ki, tavasszal pedig virágot ültethetnénk. A tavaly fiataloknak megszervezett környezetvédelmi oktatás nagyon hasznos volt, szeretnénk, ha jövőre is megszervezhetnénk. Az általános és középiskolások részére tartott előadások szólhatnának a környezetvédelem, az állattartás és a felelősségtudat, valamint a pénz okos kezelése témakörökben is, akár tematikus napokat is szervezve hozzájuk. Szeretnénk elérni a kollégiumi felszerelések korszerűsítését, bár természetesen tisztában vagyunk vele, hogy ez mindenkor az anyagi források függvénye. Mindezek mellett pszichológus és pedagógus hallgatók segítségét is kérnénk, akik a Szolnoki Ifjúsági Közösségi Térben a család szerepét és fontosságát mutatnák be a fiataloknak.

A diákok a sportos életmód népszerűsítésére is nagy hangsúlyt fektetnének, a mentális és fizikai egészség fontosságát a sport és egészségügyi bizottság elnöke, Danó Andor Péter hangsúlyozta a közgyűlésen.

– Szöllősi Kata diákpolgármester a kampánya során és programtervezetében hangsúlyozta a mentális egészség fontosságát. Ezzel kapcsolatban szeretnénk kérni, hogy amennyiben mód van rá, az iskolák figyeljenek oda és rendszeresen mérjék a diákok mentális egészségét. A Szifonban például a témával kapcsolatos előadás szervezésére, illetve rendszeres ilyen jellegű fogadóórák megtartására gondoltunk, természetesen szakemberek vezetésével. Azt is javasolnánk, amennyiben megoldható, hogy az iskolapszichológusokat gyakrabban lehessen elérni az oktatási intézményekben – ismertette Danó Andor Péter.