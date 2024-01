Akár négy kisbárány is születhet hamarosan az önkormányzat telephelyén Tiszapüspökiben. A közfoglalkoztatottak jelenleg 12 birkát gondoznak itt, melyek között kettő is vemhes, ezért számítanak az újabb szaporulatra. A dolgozók nemrég téliesítették az egyik akolt, nemsokára a másikat is komfortosabbá teszik, hogy elkülönítsék az anyaállatokat.