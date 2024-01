Hidegebbre fordult az idő, talán még több bagoly húzódik be nappalonként a házak közötti fákra. Aki kíváncsi az éjszakai, nappal fákon pihenő ragadozókra, most Szolnokon egy városi séta keretében meglesheti a madarakat.

– Legközelebb január 12-én, pénteken délután fél négykor indut túra az Agóra régi épülete elől. A túra kb. másfél órás, ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Maximális létszám húsz fő, de egy-egy szakaszhoz is lehet csatlakozni – áll a szervező Agóra felhívásában. A túrát az intézmény munkatársa, egyben a Magyar Madártani- és Természetvédelmi Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei helyi csoportjának elnöke vezeti. A túrán résztvevők megismerhetik az erdei fülesbaglyokat és városi gyülekezőhelyeiket. Hasonló túrát január 19-én ugyanebben az időben tartanak majd.