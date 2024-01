A fák. A gyerekkor fái. De nemcsak a gyerekkoréi. Milyen emlékezetesek tudnak lenni! Emlékeimben elevenen élnek régi kertünk fái. A birs, az alma, a szilva, a meggy, a bodza. És persze a cseresznye meg az eper. Mennyi délutánt töltöttem utóbbiakon! Fölmásztam a cseresznyefára, s ott olvastam. Például A koppányi aga testamentumát.

Szeretem a fenyőt is, szeretem a platánt. A Széchenyi tér platánjai Szegeden! De az utcánkban is, ahol most lakom, ez a fafajta sorakozik a járda mentén. A napokban ideírt jegyzetemben a tiszaföldvári főtéren álló hatalmas tölgyet emlegettem, és rám írt egy főiskolai társam, hogy írjak már az ő kis szülőfalujáról, Tiszagyendáról, annak is van egy híres, öreg platánfája. Gyorsan és könnyen megígérhettem neki, hiszen a vármegyét bemutató képösszeállítások a települések betűrendjében követik egymást, és Tiszaföldvár csak kettővel előzi Tiszagyendát.