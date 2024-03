Hagyománya van a Tündérszépek szépségversenynek

Az elmúlt években a Mediaworks Hungary Zrt. is meghirdette szépségversenyét. A zsűri és a közönség döntése alapján legszebbnek ítélt lányok értékes nyereményekért szállhattak harcba. Idén a jelentkezés február 5-én indult, az előválogató megkezdődött, sőt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében már a fotózásokat is megkezdtük, melyekről hírportálunkon is beszámoltunk. Ám még nem késő jelentkezni.

A Tündérszépek szépségversenyre a 18 és 35 év közötti lányok jelentkezését várjuk, akik Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében élnek vagy itt tanulnak. A hölgyek az Új Néplapban és a Szoljon.hu-n is lehetőséget kapnak a bemutatkozásra, emellett talán a róluk készült felvételek is bekerülhetnek egy hasonló válogatásba évtizedek múlva.

Le ne maradj, nevezz még most!