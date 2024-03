A Tündérszépek szépségversenyt immár ötödik alkalommal hirdette meg a Szoljon.hu és az Új Néplap. Sorra érkeztek a jelentkezések Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből is, megkezdtük tehát a fotózás szervezését. Az első alkalmat izgatott készülődés előzte meg, értesítettük a jelentkezőket az időpontokról, majd berendeztük a stúdiót.

Bolla Nikoletta már harmadik alkalommal jelentkezett a Tündérszépekre, rutinosan állt Nagy Balázs fényképezőgépe elé

Fotó: Hutter Zsófi

A szolnoki Bolla Nikoletta rutinos versenyzőként érkezett csütörtök délelőtt Kummer-Gál Kata fotóstúdiójába.

– Harmadik alkalommal jelentkeztem, kétszer harmadikként zártam. Úgy voltam a Tündérszépek szépségversennyel, hogy még egy próbát mindenképpen megér! – mondta magabiztosan a kétgyermekes édesanya. Nikoletta minden vágya, hogy modellkarriert építsen.

A huszonöt éves versenyző nagyon jól érezte magát a reflektorfényben.

A korábbi években problémát okozott a smink, meg a haj otthoni elkészítése, mert mire a fotózásra értem, sosem volt az igazi. Idén nagy előny, hogy a helyszínen ebben is segítettek

– számolt be pozitív tapasztalatairól Nikoletta.

Marozsán Amanda Mirella Jászberényből utazott Szolnokra, hogy részt vehessen a csütörtöki fotózáson. Édesanyja küldte el neki a Tündérszépek szépségverseny felhívását. Nem sokáig habozott, szinte azonnal jelentkezett.

– Megnéztem a korábbi évek jelentkezőit, aztán úgy gondoltam, miért is ne – említette az érettségire készülő gimnazista.

Marozsán Amanda édesanyja javaslatára jelentkezett a fotózásra

Fotó: Hutter Zsófi

A tizennyolc éves Amanda eleinte kissé megszeppenve váltotta a pózokat, ám mindig követte a fotós utasításait, izgatottsága csak még bájosabbá tette. Később egyre inkább feloldódott a fotózás során.

Az ugyancsak gimnazista Csillag Emma megjelenése határozottságot sugallt, magabiztosan mozgott a stúdióban, bár saját elmondása szerint korábban még sohasem modellkedett.

– Némiképp bizonytalanul indultam a versenynek, a korábbi képeket nézegetve úgy döntöttem, a Tündérszépek között a helyem – emelte ki. A fiatal lány hozzátette, egyébként is érdeklődik a kozmetika és a szépségipar különböző ágai iránt.

Csillag Emma a csütörtöki fotózáson magabiztosan állt a fényképezőgép elé, elégedett volt az elkészült képekkel

Fotó: Hutter Zsófi

Keressük Jász-Nagykun-Szolnok vármegye legszebb lányát!

Érdemes nevezni a Tündérszépek szépségversenyre, mielőtt betelnek a helyek. Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye szépségei Heves, valamint Nógrád hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. A regionális előválogató április 8-án indul, abba a fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul!

Nevezz még most, mielőtt betelnek a helyek!