A kedv nem lankad sem a stáb, sem a jelentkezők részéről, folytatódott a Tündérszépek fotózása ezen a héten is.

A fotózás folyamatos, még néhány napig van lehetőség jelentkezni a Tündérszépek versenyre

Fotó: Szoljon.hu

Újabb két lány állt fotósunk kamerája elé, akik a kezdeti bizonytalanságon gyorsan túllendültek.

– Jó hangulatban telt a fotózás, nagyon élveztem – mondta a tiszaföldvári Sike Szilvia, aki elárulta, nem először állt fényképezőgép előtt. – Korábban is részt vettem már fotózásokon, a Tündérszépekről pedig barátnőktől hallottam. Ketten is jelentkeztek idén az ismerőseim közül a szépségversenyre, és megtetszett az ötlet, úgyhogy én is így tettem – mondta mosolyogva.

Járomi Lili a nagymamájától hallott a versenyről.

– Ő szólt, hogy látta az Új Néplapban a hirdetést, és úgy gondolta, érdemes lenne indulnom. Így hát jelentkeztem – mesélt az alattyáni lány a részletekről.

Lili először megilletődve állt a fotóstúdió díszletében, de ahogy telt az idő és készültek a képek, egyre felszabadultabb lett.

Mindkét lány több szettel is készült a fotózásra, dögös ruhákból és pózokból most sem volt hiány.

Még nem késő jelentkezni a Tündérszépek versenyre!

A verseny regionális szinten indul, innen jut el a legszebb 22 lány az országos döntőig. Ott szakmai zsűri választja ki a Tündérszépek 2024 országos szépségverseny győztesét és udvarhölgyeit, valamint a közönségszavazás végén kiderül az is, hogy ki lesz a verseny közönségdíjának tulajdonosa. A jelentkezési időszak április 21-ig tart. Eközben a Szoljon.hu hírportálon már lehet gyűjteni a szíveket. A következő napokban mindig új lányt mutatunk be a régióból.