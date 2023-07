A búza elég jó termést hozott, hektáronként akár ötvenöt mázsa is lehet, bár legtöbb helyen ezt nem éri el, én is inkább negyvennyolc-ötven mázsa termésátlagra számítok. Gondot okozott viszont az aratásnál, hogy vannak olyan területek lokálisan, ahol egy héten belül 150-200 milliméter eső is esett, itt még mindig sáros a talaj, pedig eltelt már több hét azóta. A vetett terület körülbelül húsz százaléka ilyen, ami megnehezíti a munkát. A hétvégén tervezzük, hogy megkezdjük a fénymag betakarítását is, ami szintén jó termést produkált. Egyébként a napraforgó és kukorica is ígéretes felénk, sőt, a cirok is, amiből most meglehetősen sok van a környéken, sokan ezzel változzák ki a kukoricát