Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki erős szél és zivatarok veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az érintett területeken a széllökések sebessége meghaladhatja a 70 kilométer/órát is.

Ma a déli, kora délutáni óráktól zivatarok kialakulására kell számítani – írja a met.hu. A Dunántúlon valamivel kisebb számban fordulhatnak elő, keletebbre már nagyobb területen, és várhatóan a keleti, északkeleti megyék fölött rendszerbe is szerveződnek. A zivatarokat elsődlegesen viharos kifutószél (általában 60-90 kilométer/óra, de elsősorban keleten, északkeleten néhol akár 90 kilométer/óra feletti károkozó szélrohamok) kísérhet, azonban lokálisan nagy csapadék (20-25 milliméter), illetve jégeső (1-2 centiméter) is társulhat hozzájuk. Emellett a Dunántúl nyugati, északnyugati részén a déli, délnyugati irányú szelet zivatartól függetlenül is kísérhetik viharos (általában 60-70 kilométer/órás, de néhol akár 70 kilométer/órát kissé meghaladó) lökések a délután második feléig. Az esti órákra elhagyják a zivatarok az országot.