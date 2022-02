A most csütörtöki immáron a második tárgyalási nap volt, melyen nagyjából körvonalazódtak a „hovatartozások”.

Annyi bizonyos, hogy gyilkos és áldozat egy ideje együtt élt. A pár italozó életmódot folytatott, alkalmi munkából és kéregetésből élt. A halálosan megszúrt férfi korábban a gyilkosa egyik húgának volt a párja, akitől két gyermeke született. A vádlott másik lánytestvére pedig az elhunyt férfi fivérének az élettársa. S mivel a család apraja-nagyja rövidebb-hosszabb időre itt is, ott is megfordult egymásnál, a nagy familiáris kavarodásban a mindennapos italozás mellett a dühös féltékenység is minduntalan felütötte a fejét. E „közös” társaságban a felnőttkorú gyermekek már kirepültek a fész(k)ekből, a kisebbek közül többen pedig nevelőintézetben élnek, vagy örökbe adták őket.