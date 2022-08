Csak az utóbbi hetekben mintegy ezerhatszáz hektár védett területen pusztítottak szabadtéri tüzek a Hortobágyi Nemzeti Park illetékességi területén, melyben Jász-Nagykun-Szolnok megyei területek is érintettek voltak, főleg Karcag, illetve Kunmadaras környéke. A lángok leginkább a növényzetben és a rovarvilágban okoztak pusztítást, a kárfelmérés jelenleg is folyamatban van.

Az elmúlt tíz év átlagát messze meghaladó számú tűzeset történt idén Magyarországon, az elmúlt hetekben megyénkben is szinte naponta vonult szabadtéri tüzekhez a katasztrófavédelem.

Több esetben természetvédelmi területeket is veszélyeztettek a lángok.

Július végén például Kunmadaras külterülete gyulladt ki, a lángok ráadásul az élénk szélben gyorsan továbbterjedtek. A katasztrófavédelem összesen öt gépjárműfecskendővel és három vízszállító járművel végezte az oltást, melyet a Hortobágyi Nemzeti Park természetőrei is segítettek. A tűz többnyire gyepet, nádas-gyékényes és zsombékos vegetációjú élőhelyet érintett, mintegy hetven hektáros területen.

Számos esetben gyulladt ki a gyep a szárazság miatt Tiszafüred térségében is, legutóbb szombaton kapott lángra a nádas, a tűz nagy területen pusztított. A tiszafüredi, a mezőkövesdi, az egri, a füzesabonyi és a karcagi hivatásos tűzoltók öt vízsugárral és kéziszerszámokkal megfékezték a lángokat. A beavatkozást a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A Tisza-tó térségének több területe is védettnek számít, a Hortobágyi Nemzeti Park Nagykunság Tájegységéhez tartozik. Kiterjedése több, mint száznyolcvanezer hektár, és számos megyei települést foglal magába, egyebek mellett Karcag, Kenderes, Kisújszállás, Kunhegyes, Kunmadaras, Nagyiván, Tiszafüred, Tiszaigar és Tiszaörs környékét is.

Megyénk másik nagy védett tájegysége a Közép-Tisza-Jászság Tájegység, amely Jász-Nagykun-Szolnok megye nyugati felében a Jászságot, a Közép-Tisza-vidék Kisköre-Csongrád közötti részét, a Tiszazugot és a Nagykunság nyugati részén fekvő települések külterületét fedi le.

Július közepén Csépa közelében pusztított szabadtéri tűz, amikor nádas és erdő aljnövényzet gyulladt ki a fokozottan védett holtág környékén. Mintegy harminc hektárnyi terület vált a lángok martalékává.

– A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területén idén már számtalan kisebb kiterjedésű tűz keletkezett – tájékoztatott Varga Attila, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság kommunikációs asszisztense.

Mint megtudtuk, idén eddig tizennégy rendkívüli tűzeset történt, amely megközelítőleg ezerhatszáz hektár védett területet érintett.

– A leégett területeken az elpusztult természeti értékek felmérése jelenleg is folyamatban van. Tavasszal és a nyár elején, a madarak fészkelési időszakában a tüzek pusztítása ha lehet, még számottevőbb volt, de mostanra a költési időszakon nagyrészt túl vagyunk. A mocsarakat érintő területek javarészt ki voltak száradva, így azok kétéltű és hüllő faunáját a tüzek idején minden bizonnyal nagyon alacsony egyedszám jellemezte. A gerinctelen csoportokat hatalmas területen, és jelentős mértékben érintették a tűzesetek. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk segíteni az érintett területek rehabilitációját, a növényzet megújulását, hogy ezek az élőhelyek újra lehetővé tegyék a különböző állatfajok letelepedését, szaporodását – hangsúlyozta a szakember.