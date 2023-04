A digitalizációs folyamatok felgyorsulásával fokozódik az online térben elkövetett csalások száma, hiszen egyre többen intézik vásárlásaikat, pénzügyeiket online. A kényelmes ügyintézés azonban veszélyeket rejthet magában, és ma már nemcsak a vevőket, hanem az eladókat is átverik – erre figyelmeztet András Hunor Lehel százados, a a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

– Sajnos az elmúlt napokban vármegyénkben is több ilyen eset történt. Az egyik online piactéren kínált eladásra egy cipőt egy mezőtúri lakos. A hirdetésre jelentkező vásárló chaten keresztül küldött az egyik csomagküldő szolgáltató felületére emlékeztető adathalász linket. A belépést követően a sértett megadta a bankkártya számát és a CVC-kódját is, ezután bankszámláról már le is vették a pénzt...

A másik eset is kísértetiesen hasonló, egy adás-vételi alkalmazáson keresztül szeretett volna eladni egy ruhát egy szolnoki nő. A leendő vásárló elkérte tőle az email-címét, valamint a bankkártya számát és a CVC-kódját, melyet meg is adott. A sértett bankszámlájáról jelentős összeget emeltek le

– sorolta a példákat a szóvivő.

Hozzátette, az átverés elkerülésének legjobb módja, ha mindenki megismeri a legjellemzőbb elkövetési módszereket, tudnivalókat. Ilyen például az, hogy az online piacterek, aukciós oldalak, internetes szolgáltatók nem vállalnak felelősséget a közzétett ajánlatok tartalmáért. Ami nagyon fontos még, hogy amikor valaki elad, legyen gyanús, ha a vevő a bankszámlaszámon kívül bármilyen más adatot is kér.

– Ne tévesszen meg senkit, hogy a vásárolni szándékozó személy egy csomagszolgálat linkjét küldi meg, ott bizonyosan nem kérik el személyes banki adatait. Ha üzenetben kap valaki egy átirányító linket, ellenőrizze, nem-e egy áloldalról van szó! Inkább lépjen ki és vegye fel a szokásos csatornán a kapcsolatot a bankjával! Soha ne adja ki ismeretleneknek, se telefonon, se e-mailen, se üzenetben a bankkártyája adatait, a háromjegyű biztonsági CVC-kódot, PIN-kódját, illetve netbankja belépési adatait – figyelmeztetett a szóvivő.

Hozzátette, fontos még, hogy ismeretlen eredetű programot soha ne telepítsen fel, vagy töltsön le a felhasználó a számítógépére, illetve a telefonjára, bárki is javasolja. Lehetőség szerint érdemes utánvéttel fizetni a megrendelt árucikkért.

– Nem megbízható forrásból származó linkre kattintva vagy ismeretlen webhelyeken senki ne indítson online banki tranzakciókat! Amennyiben, minden óvintézkedése ellenére becsapták, megkárosították, tegyen feljelentést a lakhely szerinti illetékes rendőrkapitányságon, de bejelentést tehet személyesen is bármely rendőri szervnél vagy telefonon, a 112-es segélyhívószámon – hangsúlyozta a szóvivő.