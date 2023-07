A közutakon 17, míg vízen 8 ittas vezetővel szemben kezdeményeztek eljárást múlt héten a Jászkunság egyenruhásai. A közlekedésrendészek 578 gyorshajtót mértek be a vármegye útjain, valamint 12 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetben intézkedtek. A rendőrök 266 kerékpárost ellenőriztek, ebből 42 esetben állapítottak meg valamilyen szabálysértést.

– A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai akárcsak a közúton, a vízen közlekedők esetében is kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vezetők kiszűrésére. Ahogy az utakon, úgy a vízen is zéró tolerancia van érvényben az alkoholfogyasztásra. Ha valaki szeszes italt fogyasztott, nem vezethet gépi, illetve nem gépi meghajtású vízi járművet sem! Felhívjuk továbbá a közlekedők figyelmét, hogy tudatosan tartsák be a közlekedési szabályokat – hangsúlyozta Sipos-Kácsor Andrea alezredes, sajtóreferens.

Hozzátette, a közlekedésbiztonsági helyzet további javítása, valamint a baleseti szempontból kiemelt szabályszegések visszaszorítása érdekében a rendőrök folyamatosan hajtanak végre különböző közlekedésrendészeti akciókat. Az ellenőrzésekkel a rendőrség célja a baleseti kockázat és a balesetek számának csökkentése.