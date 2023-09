A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi 2022-től mostanáig jászladányi lakóhelyén napi rendszerességgel árusított új pszichoaktív anyagot több személynek is. Az illegális szert a férfi és az egyik nő elkövető társa szerezték be, majd megállapodtak, hogy az értékesítést már hárman végzik a lakóhelyeiken. Az elkövetők az új pszichoaktív anyagot adagonként 1000 forintért árulták, de a férfi elfogadott pénz helyett szerszámokat és műszaki cikkeket egyaránt. A rendőrség a házkutatás során is talált tiltott szert náluk – részletezte a vármegyei főügyészség.

Mint megtudtuk, a járási ügyészség indítványában hivatkozott arra, hogy a már több alkalommal is büntetett gyanúsítottak esetében – akik közül ketten visszaesőnek is minősülnek – a kiszabható büntetés mértékére is figyelemmel fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, illetve a nyomozás jelenlegi állásában a bizonyítás megnehezítésének veszélye is.

Az ügyészség szerint az állandó munkahellyel, rendszeres jövedelemmel nem rendelkező gyanúsítottak esetében, akik magukat a bűncselekmény elkövetéséből tartották fenn, a bűnismétlés veszélye is megállapítható.

A bíróság az ügyészség indítványa alapján szeptember 20-án elrendelte mindhárom gyanúsított letartóztatását. A végzéssel szemben a gyanúsítottak és két védő is fellebbezést jelentett be, egy védő nem volt jelen, így végleges döntést a Szolnoki Törvényszék fog hozni.

Amint arról korábban beszámoltunk, a jászberényi rendőrök fülébe jutott, hogy egy jászladányi férfi, annak párja, és egy nőismerősük kábítószert árulnak a településen. Kiderült, a füles helyesnek bizonyult. A jászsági rendőrök a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tisza MEKTO és a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság MEKTA bevetési egységeinek segítségével szeptember 18-án, egy időben több helyszínen tartottak kutatást Dani és Fukszia nevű kábítószerkereső kutyákkal. A bűncselekmény elkövetésével összefüggésbe hozható 51 éves férfit és 34 éves párját, valamint 33 éves női társukat elfogták és előállították a rendőrkapitányságra.