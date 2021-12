– A korábbi időszakokhoz hasonlóan az önkormányzat most is segítséget nyújt a megbetegedett lakosoknak, családoknak. Élelmiszert, gyógyszert egyéb napi szükségletüket beszerezzük, postai, banki ügyintézésben segítségükre vagyunk. Kérek minden érintettet keressen bizalommal engem, akár a munkatársaimat. Aki szomszédnak, ismerősnek segít hasonló céllal, kérem tartsa be a szükséges védekezési lehetőségeket – hívta fel a figyelmet a településvezető.