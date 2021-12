– Cél az egész strandot tekintve a vízfelület növelése is, így a már meglévő medencetestek mellett újakat is tervezünk. Az alapkoncepció szerint lenne egy téli, illetve egy nyári szakasz. Modern apartmanokkal akár a téli időszakban is tudnánk vendégeket fogadni, illetve a strand bejáratának közelében lenne arra lehetőség, hogy wellness-szolgáltatásokkal, melegvizes téli medencével is várjuk a vendégeket – közölte a szakember.