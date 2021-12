Jó érzés, ha a külső szemlélők is szépnek látják a várost

A különdíj átadásán részt vett dr. Kállai Mária, aki gratulált a városvezetésnek. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy fontos, hogy az ember a saját kertjében, erkélyén gondozza a virágokat, de az is fontos, hogy a terek, utcák is gondozottak legyenek. – Szolnokon ez így van, amit mi szolnokiak látunk és tudunk, de az külön öröm, hogy külső szemmel is így látják. Magam is hálásan köszönöm az elismerést, remélem, és kívánom, hogy mindez így folytatódik a város életében – emelte ki a képviselő.