Hasonlóak a tapasztalatok Mezőtúron is, a legtöbben ugyanis a harmadik, ismétlő oltás felvételére érkeznek a kórház-és rendelőintézet oltópontjára. Itt is sokan élnek a meghosszabbított akcióhéten biztosított lehetőséggel, amikor is regisztráció nélkül is vehetik fel a koronavírus elleni oltást.