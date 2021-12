Az M44-es gyorsforgalmi út építése hosszas előkészítő munka után 2016-ban kezdődhetett el. A tervezett 125 kilométeres hosszából eddig 100 kilométer készült el. A most megvalósult 10 kilométeres szakasz ékköve az 556 méter hosszú Tisza-híd, melynek szerkezete Európában is egyedülálló. A híd több mint 2500 tonna acél beépítésével valósult meg. Statikus próbaterhelését 22 darab, egyenként 38 tonna súlyú tehergépkocsival végezték – ismertette az ünnepélyes átadáson Juhász Zoltán a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. igazgató-helyettese. Elmondta, a munka tovább folytatódik, jelenleg is épül a Lakitelek-Szentkirály közötti szakasz, és bíznak benne, hogy a Szentkirálytól Kecskemétig tartó 32 kilométeres szakaszt, amellyel az út teljessé válhat, jövő év elején el tudják kezdeni.