– A járvány miatt kevesebb rendezvénybiztosítási feladatunk volt az elmúlt időszakban, mert főként tavaly sorra elmaradtak a nagyobb városi rendezvények. Ugyanakkor a veszélyhelyzet új feladatokat is adott számunkra. A pandémia kezdetén az üzletekben segítettünk a vásárlásiidősáv-korlátozás betartásában, közreműködtünk maszkok és kézfertőtlenítő szerek kiosztásában. Munkánk nagy részét továbbra is a közterületi és külterületi járőrszolgálat teszi ki – számolt be tevékenységükről Pető István.