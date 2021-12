Az alacsony kerítéssel körbevett területen több játék is helyett kapott: a sárga színű minibusz mellett különböző fali játékokkal is játszhatnak a kicsik, amelyek között megtalálható a klasszikus memóriajáték, a színes golyóvezető és egy kirakó is. A gyerekek a számolást az abakusz táblával gyakorolhatják, a szem-kéz koordinációt és a reakcióképességet a forgatható autós játékkal fejleszthetik, valamint az óramutató játékkal az óra működését is tanulhatják.