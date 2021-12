– Harminc esztendővel ezelőtt visszavehettük református iskolánkat, melyet azóta is működtethetünk. Tíz éve református óvodával és idősek otthonával is rendelkezünk. Több, mint egy éve pedig református középiskolával is gyarapodhattunk. A mai napon annak lehetünk tanúi, hogy a Noé Bárkája Református Bölcsőde építése elkezdődhetett, hiszen alapkőletételre gyűltünk össze – köszöntötte az ünnepségen megjelenteket Szabó József, a Törökszentmiklósi Református Egyházközség elnöklelkésze.