Mint ismeretes, a tavaly tavasszal jelentkezett veszélyhelyzet alatt a megyei önkormányzat „Jász-Nagykun-Szolnok megye összetart” elnevezésű programja által számos területen kínált fel segítséget a térség lakossága számára. Ehhez csatlakozott akkor a megyei ügyvédi kamara is, ám ennek is volt előzménye. Minderről dr. Rékási Róbert Pál, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Megyei Ügyvédi Kamara elnöke számolt be hírportálunk érdeklődésére.