Ünnepséget is tartottak a gyárban

A huszadik helikopter átvételét a donauwörthi gyár erre a célra kialakított hangárjában egy kisebb ünnepség követte, ennek során Axel Humpert, az Airbus Helicopters cég H145 programigazgatója elismerően szólt eddigi legnagyobb vásárlójuk, a Magyar Honvédség képviselőinek szakértő munkájáról, ami hozzájárult ahhoz, hogy a szállításokat még a pandémia idején is a szerződésben foglaltaknak megfelelően, időben végre tudták hajtani. Dr. Koller József dandártábornok hangsúlyozta: a jövőben is a legjobb gazdái akarnak lenni a H145M helikoptereknek, bár mindenkinek tudnia kell, hogy az új helikoptereket nem csak a helikopterbázis kapta, nem is a Magyar Honvédség, hanem a magyar emberek, a biztonságuk érdekében. A tábornok kiemelte: bár a pénteki nap egy jelentős mérföldkő volt, de nem az út végét jelzi, mert tovább folytatódik a helikopteres képesség fejlesztése.

A flotta huszadik forgószárnyasa pénteken délután szállt le a szolnoki helikopterbázison.