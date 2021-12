– Személy szerint a természetesség híve vagyok. Vannak meleg hangulatú textildíszeim, de kedvelem a terméseket, bogyókat is. Van a kertünkben egy borbolyacserje, arról hoztam be néhány ágat, egy üvegtálba nagy szemű sót tettem, és abba szúrtam a kis gallyakat. Hangulatos dekoráció született ebből – mesélte a szolnoki szakember, aki szerint olykor a környezetünkben lévő egyszerű dolgok is nagyszerűek lehetnek.