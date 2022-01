– A Tisza vízrendszerének hullámtéri élőhelyei napjainkban súlyos természetvédelmi problémákkal küzdenek. A folyószabályozás következtében szűk hullámterek jöttek létre, ami nem csupán az ártéri élőhelyek mennyiségi csökkenését vonja maga után, hanem a vízdinamika átalakulását is. Az óriási árhullámok veszélyeit senkinek sem kell magyarázni, kevesebben gondolnak bele viszont abba, hogy az is probléma, ha a víz gyorsan levonul, a talajvízszint hirtelen lezuhan, a hullámtér pedig nyár közepén porzik a szárazságtól. Az őshonos, ártéri növényzet nem ehhez alkalmazkodott. Ráadásul olyan, újonnan képződő iszapfelszíneket is ritkán lehet látni, amelyek elengedhetetlenek volnának a fűzfák spontán felújulásához. Az idegenhonos, inváziós fásszárú fajok eközben nagyon jól érzik magukat. A hódok pedig sajnos a fűz- és nyárfajokat részesítik előnyben, ami hozzájárulhat az emberi hatások miatt elindult biológiai invázió felgyorsulásához – részletezte.