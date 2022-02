Rövidesen újra katolikus egészségügyi intézménnyé válik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pszichiátria és Szenvedélybetegek Otthona, melyet egykor egy apácarend működtetett. Megkeresésünkre az illetékes Hajdúdorogi Főegyházmegye – Görögkatolikus Metropólia sajtóosztálya megerősítette a hírt. Dr. Seszták István, a főegyházmegye főhelynöke tájékoztatásából kiderül, hogy milyen tervekkel vágnak neki az üzemeltetésnek, illetve számítanak-e az otthon eddigi szakembergárdájára.

A görögkatolikus egyház evangéliumi feladatként éli meg a rászorultakról való gondoskodást. Szeretnénk ezt a missziót teljesíteni, ez az elmúlt bő évtizedben erőteljesen felgyorsult és megerősödött a társadalomban – világította meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pszichiátria és Szenvedélybetegek Otthona fenntartóváltásának hátterét az illetékes Hajdúdorogi Főegyházmegye – Görögkatolikus Metropólia főhelynöke, dr. Seszták István.

Ahol görögkatolikus híveink vannak és közösségeink működnek, annak a környezetében eddig is szívesen vettünk át vagy alakítottunk ki köznevelési, szociális vagy egészségügyi intézményt. Ennek a folyamatnak a részeként tekintünk az újszászi otthon átvételére és működtetésére is

– tette hozzá az atya, aki szerint mindez egyfajta egymásra találás, ahol az állami fenntartó és az egyházi szerepvállalás megtalálja egymást.

Hozzátette: az újszászi otthon átvétele sem vehető ki ebből a folyamatból, tehát itt sem egy egyedi dologról van szó, hanem egy folyamat részéről, ahol az állami és egyházi fenntartó számtalan tárgyalás után jutott el oda, hogy ennek az intézménynek az átvételére lehetőség nyílt.

Mint megtudtuk, a feladatátadás tervezett időpontja március elseje. Az átadás alapját képező ellátási szerződést az állami és az egyházi fenntartó már idén januárban megkötötte. A további szerződések véglegesítése és aláírása a napokban várható. Az intézményben dolgozó közalkalmazottak és ellátottak, illetve törvényes képviselőik tájékoztatása megtörtént, az intézmény dolgozói a továbbfoglalkoztatásra vonatkozó nyilatkozatukat megtették.

Az egyházi intézménynél továbbfoglalkoztatást vállaló munkatársak munkájára számítunk és építünk

– tette hozzá dr. Seszták István arra a kérdésünkre, miszerint a főegyházmegye mely követelmények alapján kívánja a jövőben kialakítani az intézmény szakembergárdáját, illetve terveznek-e lényeges változtatást az ott végzett szakmai tevékenységben.

Új munkavállaló felvételénél szempont lesz, hogy lehetőség szerint a katolikus egyház tanításával azonosulni tudó, hitét a mindennapok gyakorlatában megélő szakembert válasszunk. A szakmai tevékenység fejlesztésére az intézmény dolgozói számára egyrészt belső szakmai képzéseket, másrészt lelki, rekreációs lehetőségek biztosítását tervezzük a kiégés megelőzése, lehetőségek szerinti orvoslása céljából

– sorolta az atya.

Mi magunk is, de az intézmény, a munkavállalók és még inkább az ellátottak is reménnyel tekinthetnek arra, hogy az otthont március 1-jétől a görögkatolikus egyház fogja fenntartani

– tette hozzá a főhelynök.

Zárda, szanatórium, majd szenvedélybetegek menedéke lett

Egy alig több mint százéves épületnél szokatlan, hogy alig tudni valamit a születéséről – a késő klasszicista épületet a múlt századfordulón építtethette Orczy I. Andor báró, aki a meglévő ősfák mellé a pesti Orczy-kerthez és másik, korábbi újszászi kastélyukhoz hasonlóan ott is arborétumot teremtett. A kastély 1935-től működött szociális intézményként, amikor a család átadta az épületet az Isteni Megváltó Leányai Apácarendnek, akik zárdát, idős apácák otthonát és egészségházat rendeztek be. A rendet 1950-ben feloszlatták, a kastélyból is távozniuk kellett. A kifosztott épületből előbb rendőriskola lett, majd állami egészségügyi intézménnyé vált, amikor tüdőszanatórium, majd pszichiátriai intézet és szenvedélybetegek otthona költözött falai közé.