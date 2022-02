– Nagyon sokan jelentkeztek már, hogy szeretnék kipróbálni a szabadulószobát, olyan emberek is, akik más rendezvényeinkre nem jönnének el. Ennek nagyon örülünk. Főként fiatalok jelentkeznek, de más korosztályok, családok is próbára teszik magukat, sőt még civil szervezetek is. Ez ugyanis egy csapatjáték, senkit nem lehet hátrahagyni, hiszen csak együtt tudnak kiszabadulni, így csapatépítő programnak is kiváló. A szabadulószobát állandóra terveztük, vagyis időnként újabb tematikával állunk majd elő, és később a könyvtárban is szeretnénk berendezni egy hasonlót.