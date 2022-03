Számos helyen szépül a napokban a település, ahol az utcanévtábláktól a közösségi házon át több minden is megújul. A helyi temetőben egyúttal új vizesblokkot is létesítene az önkormányzat.



Pásztor Imre polgármester lapunk érdeklődésére elmondta, az elmúlt tíz év alatt alaposan elavultak a fából készült utcanévtábláik. A feliratokat ezért újrafestették, jelenleg az oszlopok „mázolásán” dolgoznak.

A székelykapunkat és a Nagy-Magyarország emlékmű útmutató tábláját szintén helyreállítjuk. Az iskolánál lévő gyaloghidat átfestjük, ott a padlóelemeket is cserélni kell – sorolta feladataikat a polgármester.

A március rámegy az effajta munkákra, utána viszont kezdődhet a fűnyírás és a virágosítás. A közterekre kihelyezett háromlábú állványokba ismét színpompás növényeket ültetünk majd. Úgy tervezünk, hogy húsvétra mindenütt kint lesznek a faluképet ékesítő virágok – folytatta a falu első embere.

Miután azt is megtudtuk tőle, hogy a napokban kezdődik a közösségi házuk felújítása. A cserepet és a faanyagot már megrendelték, a tetőzet bontásával kezdetét veszi a munkálatok látványos része. Ezt követően a temetőben várhatók fejlesztések: az urnafalat még az év első felében kialakítják a szakemberek. A sírkertet ugyanakkor egy másik beruházás is érintheti.

– A Magyar Falu Program keretében pályáztunk vizesblokk létesítésére. A régi mellékhelyiséget tennénk rendbe, illetve a mögötte lévő szeméttárolót. Jelenleg a beadványunk pozitív elbírálásában bizakodunk – fogalmazott Pásztor Imre.