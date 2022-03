Egy szolnoki garázssoron találkoztunk a fiatal édesanyával, aki garázsában gyűjtötte az Ukrajnából menekülteknek beérkezett adományokat.

– Még múlt hónap végén raktam ki közösségi oldalamra a felhívást – kezdte történetét Zsuzsanna. – Mindig is fontosnak tartottam megmozdulni a rászorulókért, legyenek azok nehéz sorsú édesanyák, hátrányos helyzetben élő egyedülállók, családok vagy olyan gyermekek, akiknek jól jön a segítség.

Mint elmesélte, először a határhoz szerette volna szervezni a gyűjtést, de idő közben látóterébe került egy határ menti településen működő szociális intézmény, mely fogad menekülteket. – Felvettem az intézményvezető helyettessel a kapcsolatot, aki nagyon megőrült a felajánlott adományoknak – mondta. – A felhívásra most is jelentkeztek olyan barátok, ismerősök, közelebbi és távolabbi kollégák, akikre ilyen helyzetben mindig számíthatok, de születtek új ismeretségek is. Ilyen volt például az a hölgy, aki párjával együtt Csépáról juttatott el adományt, és az ő hatásukra még öt másik család is segített.

A garázs majdnem teljesen tele volt az összegyűlt adományokkal Fotó: Szoljon.hu

Zsuzsanna hozzátette, volt aki autót ajánlott fel, hogy a környező településekről eljussanak az adományok Szolnokra. Érkezett ruha, cipő, tisztálkodási szerek, tápszer, bébiétel, és babaápolási kellékek is, valamint rengeteg tartós élelmiszer, víz, takaró, de még lázmérő és gyógyszerek is.

Sőt, volt olyan is, aki saját maga nyomtatott színezőket és ceruzákat is vett hozzá a gyerekeknek

– mondta az édesanya.

Az összegyűlt adományokért az intézmény egyik munkatársa jött el, aki hálás volt a segítségért, és az autó telepakolása után már indult is vissza, hogy minél előbb eljuttassa a felajánlásokat azoknak, akiknek szüksége van rá.