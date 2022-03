A napirendi pontok megtárgyalása előtt a februárban elhunyt dr. Fenyvesi Máté egykori válogatott labdarúgóra, Jászberény állatorvosára, önkormányzati képviselőre és Molnár József táncpedagógusra emlékeztek.

A március 23-án tartott tanácskozáson 20 előterjesztés szerepelt, köztük például a Jász Múzeum előző évi szakmai tevékenységéről szóló beszámoló és az intézmény idei munkaterve is. Hortiné dr. Bathó Edit múzeumigazgató az előterjesztéshez kapcsolódva elmondta, hogy a Jász Múzeum 2021-ben a járványügyi szabályok betartásának figyelembevételével, eredményesen működött. Örömét fejezte ki, hogy a balesetveszélyessé vált Mészáros Lázár utcai épület felújítása hamarosan megkezdődik, a munkálatokhoz felszabadították a terepet.

Tárgyaltak a Jászberényi Városi Könyvtár tavalyi szakmai tevékenységéről és idei munkatervéről is.A beszámolóban megjelent, hogy tisztasági festésre és a nyílászárók cseréjére lenne szükség a könyvtárban. Készült-e már erre vonatkozóan becslés, hogy mennyibe kerülne? – kérdezte Bódis Béla képviselő. Felvetésére reagálva Kovács Péter, a Jászkerület Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy zajlik a tetőfelújítás második üteme.

Ha a munkálatok befejeződnek, és lesz az önkormányzatnak forrása, akkor kerülhet sor a nyílászárók cseréjére. Erről már egyeztettünk a főépítésszel. Kérdéses, hogy a tervező milyen nyílászárókat enged beépíteni. Ha erre vonatkozóan konkrét választ kapunk, akkor tudunk elindulni. A nyílászárók cseréje után lenne értelme a festésnek – tette hozzá.



A könyvtárvezető-ügyvezető szólt az idei programokról is. Folytatódnak az író-olvasó találkozók, a csillagász események és országos rendezvényekhez is csatlakoznak, mint például a Könyves Csütörtök vagy a Kutatók Éjszakája. Megtudtuk, hogy kiemelt stratégiai céljaik között szerepel a Könyvtári Minőségi Díj elnyerésére vonatkozó pályázat. Természetesen továbbra is végzik az alapkönyvtári szolgáltatásokat. A mesepont pályázat ugyan már lejárt, de olyan nagy igény van a szolgáltatásra, hogy működtetik tovább a Jászsági Népmesepontot.

A jászberényi könyvtár az ország egyetlen könyvtára, mely működő csillagvizsgálóval rendelkezik. A jövőben csillagász oktatóhely kialakítását is tervezik.

A bibliotéka rekonstrukciójának finanszírozásával kapcsolatban újra felszínre került a Fidesz-frakció és a Közösen Jászberényért Egyesület polémiája a város gazdálkodásával, költségvetésével kapcsolatban. A Jász Múzeum és a könyvtár beszámolóját és munkatervét is egyhangúlag fogadta el a testület. Jóváhagyták a város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját és az önkormányzat közbeszerzési tervét, valamint rábólintottak a környezetvédelmi programban foglaltak időarányos végrehajtásáról szóló beszámolóra is.



Sportfejlesztésre pályázik a klub

A Jászberényi Futball Club kérelme alapján döntöttek arról is, hogy az önkormányzat hozzájárulását adja a városi stadion tervezett sportfejlesztéséhez, melyet a Magyar Labdarúgó-szövetséghez nyújt be a klub. Ennek keretében a műfüves pálya befedésére szeretnének pályázni, három mobil lelátót helyeznének el a füves tartalékpálya mellé. Ezenfelül a centerpálya északi kapuja mögé eredményjelző LED-falat terveznek. A fejlesztés az önkormányzatnak nem kerül pluszköltségébe.