Az új szárny földszinti falai már állnak, rövidesen a födémet is beöntik, a 240 millió forintos beruházás év végére készülhet el. Két telephelyen, huszonkilenc tanulócsoportban kétszáznegyven gyermek fordul meg nap mint nap a Liget úti intézmény falai között. A tanulásban akadályozottak és az értelmileg sérültek mellett a súlyosan, halmozottan sérülteknek fejlesztő nevelést, oktatást biztosítanak. A jelenlegi beruházással az épület bővítése zajlik. A súlyosan halmozottan sérültek nyolcvan százaléka kerekesszékkel vagy nagy méretű babakocsival közlekedik, eddig nehezen jutottak be az intézményünkbe. Az építkezés során két bejáratot akadálymentesítenek, valamint egy liftet is építenek, így a két szint közötti különbség könnyen áthidalhatóvá válik – sorolta az előnyöket Hajnal Ferenc, a Liget Úti EGYMI intézményvezető-helyettese.